لاكتشاف وتنمية وتطوير المواهب الرياضية.. تعاون بين "أكاديمية مهد" و"الهيئة الملكية لمحافظة العلا"

وقَّعت أكاديمية مهد الرياضية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا - اليوم- في العلا اتفاقية تعاون في المجال الرياضي، ولاكتشاف وتنمية وتطوير المواهب الرياضية.

ووقَّع المذكرة رئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبد الله بن فيصل حماد، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمر بن صالح المدني.