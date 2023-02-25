الباطن يحقق أول انتصاراته بدوري روشن من بوابة الاتفاق في "جولة يوم التأسيس".. الباطن يحقق أول انتصار في الدوري من بوابة الاتفاق

حقق فريق الباطن الأول لكرة القدم، أول انتصار في الدوري هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم عصر يوم السبت على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين "جولة يوم التأسيس".
يدين أصحاب الضيافة بالفضل للمهاجم الأوروغوياني رينزو لوبيز صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي سجله بطريقة جميلة من تصويبة قوية عجز الحارس البرازيلي باولو فيكتورعن التصدي لها، لتعانق الشباك عند الدقيقة 41 من مجريات الشوط الأول.
بهذه النتيجة رفع فريق الباطن رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة بالمركز الثاني عشر.