التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء مع ضمك

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مع ضيفه الفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب، نادي ضمك بمدينة خميس مشيط.