التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء مع ضمك

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مع ضيفه الفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب، نادي ضمك بمدينة خميس مشيط.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها فاشون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 32 من عمر شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل لضمك رمزي صولان في الدقيقة 79.
بتلك النتيجة يرفع فريق الفيحاء رصيده من النقاط عند النقطة رقم 43 في المركز السابع، كما رفع ضمك رصيده هو الآخر عند النقطة رقم 40 في المركز العاشر.