مدرب الأبطال السعودي "المحمدي": تحقيقنا لكأس العرب نتيجة عمل تراكمي

قال مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، صالح المحمدي: إنه سعيد بقيادته الأخضر للمحافظة على لقبه، في بطولة كأس العرب، عبر التفوق على مصر في النهائي بركلات الترجيح، التي اختُتمت أمس الأحد في السعودية.
وتابع المحمدي: "ألف مبروك للوطن، وألف مبروك للشعب السعودي ولقيادتنا الرشيدة.. ولا بد من شكر الجماهير التي ساندتنا، والشكر للاعبين على المجهود الكبير في هذه البطولة".
وأضاف: "الحمد لله، تَمَكّنا من إسعاد الوطن في أرض الوطن، وإن شاء الله تكون أفراحنا مستمرة.. حاولنا إظهار الجانب الفني، وإبراز مواهبنا من أجل المستقبل، وهذا هو الأمر المهم".
واختتم: "هذا التتويج نتيجة عمل تراكمي.. لدينا أجهزة فنية وإدارية على أعلى مستوى، والكرة السعودية ولادة بالنجوم، ونحن نعمل على اختيار الأفضل لتمثيل الوطن".