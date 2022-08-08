مدرب الأبطال السعودي "المحمدي": تحقيقنا لكأس العرب نتيجة عمل تراكمي

قال مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، صالح المحمدي: إنه سعيد بقيادته الأخضر للمحافظة على لقبه، في بطولة كأس العرب، عبر التفوق على مصر في النهائي بركلات الترجيح، التي اختُتمت أمس الأحد في السعودية.