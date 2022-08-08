رياضة

مدرب الأبطال السعودي "المحمدي": تحقيقنا لكأس العرب نتيجة عمل تراكمي

مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم صالح المحمدي
مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم صالح المحمدي
سبق
سبق

قال مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، صالح المحمدي: إنه سعيد بقيادته الأخضر للمحافظة على لقبه، في بطولة كأس العرب، عبر التفوق على مصر في النهائي بركلات الترجيح، التي اختُتمت أمس الأحد في السعودية.

وتابع المحمدي: "ألف مبروك للوطن، وألف مبروك للشعب السعودي ولقيادتنا الرشيدة.. ولا بد من شكر الجماهير التي ساندتنا، والشكر للاعبين على المجهود الكبير في هذه البطولة".

وأضاف: "الحمد لله، تَمَكّنا من إسعاد الوطن في أرض الوطن، وإن شاء الله تكون أفراحنا مستمرة.. حاولنا إظهار الجانب الفني، وإبراز مواهبنا من أجل المستقبل، وهذا هو الأمر المهم".

واختتم: "هذا التتويج نتيجة عمل تراكمي.. لدينا أجهزة فنية وإدارية على أعلى مستوى، والكرة السعودية ولادة بالنجوم، ونحن نعمل على اختيار الأفضل لتمثيل الوطن".

مدرب المنتخب السعودي للشباب
صالح المحمدي

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