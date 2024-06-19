الدوري السعودي يقدم نفسه بقوة في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2024

سجّل دوري روشن السعودي حضورًا قويًا، غير مسبوق، في بطولة أمم أوروبا 2024، بفوز لاعبين ينشطون فيه بجائزة أفضل لاعب من المباراة.
وأسدل الستار أمس عن منافسات الجولة الأولى من البطولة، حيث أقيمت 12 مباراة، وشهدت جميع المباريات على الأقل تسجيل هدف فيها، ولم تخرج أي مباراة سلبية أداء ونتيجة.
وحظي اللاعبون الذين ينشطون في الدوري السعودي بالثناء الكبير؛ نظير المستويات الكبيرة التي قدموها مع منتخبات بلادهم، من خلال مساهمتهم في حسم نتائج المباريات، حيث استحق لاعبان منهم الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، من المباريات الـ12، التي أقيمت في الجولة الأولى.
وحصل نجم نادي الاتحاد الفرنسي نغولو كانتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع النمسا؛ نتيجة المستوى الذي قدّمه والمجهود الذي بذله في المباراة.
كما حصل الروماني ستانيسيو لاعب ضمك على جائزة أفضل لاعب في مباراة رومانيا وأوكرانيا، حيث قاد منتخب بلاده إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة منذ 24 عامًا، من خلال افتتاحه التسجيل في المباراة التي انتهت بنتيجة (3-0).
الجدير ذكره أن 14 لاعبًا ينشطون في دوري روشن السعودي يشاركون في البطولة، التي انطلقت يوم الجمعة في ألمانيا.
ويعد هذا العدد الأكبر للاعبين من الدوري السعودي المشاركين في البطولة الأوروبية منذ انطلاقها عام 1960، مما يجعل دوري روشن السعودي الدوري غير الأوروبي الأكثر تمثيلًا في هذه النسخة من البطولة.