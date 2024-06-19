الدوري السعودي يقدم نفسه بقوة في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2024

وحظي اللاعبون الذين ينشطون في الدوري السعودي بالثناء الكبير؛ نظير المستويات الكبيرة التي قدموها مع منتخبات بلادهم، من خلال مساهمتهم في حسم نتائج المباريات، حيث استحق لاعبان منهم الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، من المباريات الـ12، التي أقيمت في الجولة الأولى.