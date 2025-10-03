الاتحاد والنصر يتصدران الحضور الجماهيري بعد 4 جولات من دوري روشن

شهدت مباريات دوري روشن السعودي حضورًا جماهيريًّا لافتًا خلال الجولات الأربع الأولى من الموسم الرياضي 2025–2026، تصدّرها كلاسيكو الجولة الرابعة الذي جمع الاتحاد بضيفه النصر، وسط أكثر من 53 ألف متفرج، في مباراة مثّلت ذروة المنافسة وأعلى نسبة حضور جماهيري حتى الآن.
واستضاف ملعب الإنماء المواجهة المفصلية بين فريقين لم يتعرضا لأي خسارة قبل اللقاء، إذ انتهت بتفوق النصر واعتلائه صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، وسط أجواء جماهيرية مبهرة وهتافات موحّدة عكست هيبة الحدث، من بينها "أورا – AURA" الذي تصدّر المشهد البصري.
وجاءت المباريات الخمس الأعلى حضورًا جماهيريًّا حتى الآن كالتالي:
الاتحاد × النصر – الجولة 4: 53,282 متفرج
الأهلي × الهلال – الجولة 3: 51,257 متفرج
الأهلي × نيوم – الجولة 1: 40,438 متفرج
الاتحاد × الفتح – الجولة 2: 40,359 متفرج
الهلال × الرياض – الجولة 1: 21,901 متفرج
وتميّزت مواجهة الأهلي والهلال بجنون التقلبات، بعد تقدم الهلال بثلاثية، قبل أن يعود الأهلي بقوة خلال الدقائق الأخيرة، ما زاد من إثارة اللقاء وجاذبيته الجماهيرية.
فيما كانت مباراة الأهلي ونيوم تحت الأضواء كونها الأولى بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر في هونغ كونغ، وشهدت حضورًا جماهيريًّا تجاوز 40 ألف متفرج.
وفي افتتاح مبارياته على أرضه، استقطب الاتحاد أكثر من 40 ألف مشجع في لقائه أمام الفتح بالجولة الثانية، بينما سجّلت مباراة الهلال أمام الرياض في الجولة الأولى حضورًا تجاوز 21 ألف متفرج، في أول ظهور للهلال على ملعبه بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.