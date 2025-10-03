الاتحاد والنصر يتصدران الحضور الجماهيري بعد 4 جولات من دوري روشن

وفي افتتاح مبارياته على أرضه، استقطب الاتحاد أكثر من 40 ألف مشجع في لقائه أمام الفتح بالجولة الثانية، بينما سجّلت مباراة الهلال أمام الرياض في الجولة الأولى حضورًا تجاوز 21 ألف متفرج، في أول ظهور للهلال على ملعبه بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.