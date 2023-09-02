ميتروفيتش حديث الصحف العالمية: سجّل هاتريك مذهلًا وتسبّب في خسارة بطل الموسم الماضي

وعلّق موقع "Onefootball" قائلًا: "ألكسندر ميتروفيتش يتفوّق على كريم بنزيما في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تغيير النتيجة بعد عودته من نهاية الشوط الأول ليسجّل هدفين في غضون خمس دقائق ليعادل النتيجة الهلال.