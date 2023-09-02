ميتروفيتش حديث الصحف العالمية: سجّل هاتريك مذهلًا وتسبّب في خسارة بطل الموسم الماضي

أشادت صحف ومواقع عالمية بأداء الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال، بعد قيادة فريقه للفوز أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي.
ونجح ميتروفيتش أمس في قيادة فريقه للفوز أمام الاتحاد بنتيجة "4/3"، بعد تسجيله 3 أهداف خلال كلاسيكو الجولة الخامسة، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
صحيفة "daily mail" البريطانية قالت: مهاجم فولهام السابق ألكسندر ميتروفيتش يسجّل هاتريك مذهلًا، ويجعل بطل الدوري السعودي الموسم الماضي يخسر النقاط لأول مرة هذا الموسم.
وكتبت صحيفة "the national": ميتروفيتش يسجّل ثلاثية ويقود الهلال للفوز على الاتحاد في مباراة مثيرة بسبعة أهداف بدوري المحترفين السعودي.
وعلّق موقع "Onefootball" قائلًا: "ألكسندر ميتروفيتش يتفوّق على كريم بنزيما في مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تغيير النتيجة بعد عودته من نهاية الشوط الأول ليسجّل هدفين في غضون خمس دقائق ليعادل النتيجة الهلال.
وأضافت صحيفة "التلغراف": قاد الصربي نتيجة الهلال إلى تحوّل ملحمي بعد تسجيله ثلاثية، ويصنع الفوز لفريقه، ويلحق الهلال بالاتحاد هزيمته الأولى حتى الآن، ويتفوّق عليه في صدارة الترتيب بالدوري السعودي.
وكتب موقع "Gilabola": "تمكّن ألكسندر ميتروفيتش وزملاؤه من الفوز في مباراة الكلاسيكو السعودي، والتي ظهر فيها ميتروفيتش بشكل مبهر مع الهلال؛ حيث سجّل ثلاثية من أصل سبعة أهداف بالمباراة.