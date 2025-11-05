في دوري أبطال الخليج.. "كاراسكو" ينقذ الشباب من الخسارة أمام الريان القطري بهدف قاتل

خطف فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم تعادلًا ثمينًا من مضيفه الريان القطري بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب سحيم بن حمد في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية 2025.
وسجّل قائد الشباب "كاراسكو" هدف التعادل في الدقيقة 87، ليُنقذ فريقه من خسارة كانت وشيكة، بعد أن تقدّم الريان بالنتيجة عبر لاعبه أندريه أمارو عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى نقطتين، فيما وصل الريان إلى النقطة الخامسة، ليواصل صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا.