في دوري أبطال الخليج.. "كاراسكو" ينقذ الشباب من الخسارة أمام الريان القطري بهدف قاتل

خطف فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم تعادلًا ثمينًا من مضيفه الريان القطري بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب سحيم بن حمد في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية 2025.