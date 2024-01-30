دور الـ16 من بطولة آسيا: البحرين في مواجهة اليابان .. وإيران أمام سوريا

وكان منتخب البحرين قد تأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما صعد المنتخب الياباني كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط أيضًا.