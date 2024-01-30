دور الـ16 من بطولة آسيا: البحرين في مواجهة اليابان .. وإيران أمام سوريا

تختتم غدًا الأربعاء باقي منافسات دور الـ16 من منافسات كأس آسيا 2023، إذ تُقام مباراتان على النحو التالي :
تُقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الـ2.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة.
وكان منتخب البحرين قد تأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما صعد المنتخب الياباني كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط أيضًا.
تُقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت مكة على ملعب عبدالله بن خليفة.
وكان قد تأهل منتخب إيران لدور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب سوريا، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.