لاعب الهلال السابق "جانغ هيون سو" يقترب من التعاقد مع الغرافة القطري

اقترب اللاعب السابق بنادي الهلال السعودي الدولي الكوري جانغ هيون سو، من التوقيع للغرافة القطري، حيث وصل للدوحة وذلك للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم للوقوف على مدى جاهزيته البدنية والفنية.
وقال المركز الإعلامي بنادي الغرافة القطري، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "وفي حال التأكد من جاهزيته سوف يتم التعاقد معه كبديل للبرازيلي ليانكو".
وانضم جانغ هيون سو "31 عاماً" للهلال عام 2019 قادماً من صفوف نادي إف سي طوكيو الياباني؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت في 146 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، وحقّق عدداً من الألقاب مع الفريق؛ أبرزها: دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر.