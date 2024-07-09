الفيحاء يمدِّد عقد لاعبه الزامبي فاشون ساكالا لموسم إضافي حتى 2026

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم إجراءات تمديد عقد المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الدولي الزامبي فاشون جونيور ساكالا، لموسم إضافي حتى 2026م.
وجاء هذا القرار بناء على الرغبة المشتركة من الطرفين، وانطلاقًا من سعي إدارة النادي للمحافظة على مكتسبات الفريق.
وقد عبَّر ساكالا عن سعادته بالوجود مع الفيحاء، وارتياحه وعائلته بالبقاء في المملكة العربية السعودية، واللعب في واحد من أقوى الدوريات، الذي يشهد تطورًا ملموسًا نحو الأفضل.. ووعد جمهور الفيحاء بمواصلة العطاء والعمل الجاد من أجل إسعادهم، وتحقيق طموحات الإدارة.