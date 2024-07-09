الفيحاء يمدِّد عقد لاعبه الزامبي فاشون ساكالا لموسم إضافي حتى 2026

وقد عبَّر ساكالا عن سعادته بالوجود مع الفيحاء، وارتياحه وعائلته بالبقاء في المملكة العربية السعودية، واللعب في واحد من أقوى الدوريات، الذي يشهد تطورًا ملموسًا نحو الأفضل.. ووعد جمهور الفيحاء بمواصلة العطاء والعمل الجاد من أجل إسعادهم، وتحقيق طموحات الإدارة.