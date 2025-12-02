العقيدي: الفوز أهم من أي تصريحات.. والأخطاء جزء من كرة القدم

وعن لقطته التي ظهر فيها وهو يحرّك اللاعبين لتحفيزهم قبل دخول أرضية الملعب، قال: "أنا لاعب في المنتخب، ومن الطبيعي أن أحرص على رفع المعنويات، وهذا أسلوب قد يقوم به أي لاعب.. والأهم أننا سجلنا هدفين وحققنا الفوز".