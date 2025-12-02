العقيدي: الفوز أهم من أي تصريحات.. والأخطاء جزء من كرة القدم

عبّر حارس المنتخب السعودي نواف العقيدي عن سعادته الكبيرة بالفوز على المنتخب العماني، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.
وقال العقيدي: "الحمد لله على الانتصار، الأهم أننا بدأنا البطولة بفوز وثلاث نقاط تعزز حضورنا في المجموعة".
وعن لقطته التي ظهر فيها وهو يحرّك اللاعبين لتحفيزهم قبل دخول أرضية الملعب، قال: "أنا لاعب في المنتخب، ومن الطبيعي أن أحرص على رفع المعنويات، وهذا أسلوب قد يقوم به أي لاعب.. والأهم أننا سجلنا هدفين وحققنا الفوز".
وعند سؤاله عن تصريحات مدرب منتخب عمان، كارلوس كيروش، بخصوص التحكيم، أوضح العقيدي: "لم أشاهد حديثه، لكن بشكل عام، الأخطاء التحكيمية واردة، وهي جزء طبيعي من كرة القدم".