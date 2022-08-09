أخضر السلة يدخل معسكره الإعدادي للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بمعسكرهم الإعدادي، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدمام؛ استعداداً للنافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2023.