أبرز أرقام لاعبي الدوري السعودي قبل بداية دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

تصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا قبل دور الـ16 من البطولة الآسيوية إذ نجح في تسجيل 6 أهداف بالتساوي مع كريسان داكروز لاعب شاندونغ الصيني.