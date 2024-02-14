أبرز أرقام لاعبي الدوري السعودي قبل بداية دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

تصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا قبل دور الـ16 من البطولة الآسيوية إذ نجح في تسجيل 6 أهداف بالتساوي مع كريسان داكروز لاعب شاندونغ الصيني.
وجاء بالمركز الثاني لاعب الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 5 أهداف بالتساوي مع لابا كودجو لاعب العين الإماراتي. وتساوى أيضاً ميتروفيتش مع بغداد بونجاح لاعب السد القطري، وخوزهيمات ايركينوف لاعب باختاكور الإيراني، ومارتين آدم لاعب أولسان الكوري.
كما نجح محمد البريك لاعب الهلال في تصدر قائمة أكثر لاعبي دوري أبطال آسيا صناعة للأهداف برصيد 6 أهداف.
واحتل المركز الثاني عبد الرحمن غريب لاعب النصر بالتساوي مع ماربن جاكوليس لاعب ملبورن سيتي الأسترالي برصيد 5 أهداف.