المدير التنفيذي لموسم الدرعية الأميرة نجلاء بنت عبد الرحمن لـ "سبق": الدرعية باتت وجهة عالمية تحتضن كبرى البطولات

وأكدت :"يقدم الموسم عددًا من الفعاليّات الترفيهية والثقافية، مثل (حول الحطب) التي أُقيمت أخيرًا في الدرعية التاريخية، وأتاحت للزوار من داخل المملكة وخارجها فرصة استكشاف التجارب الثقافية والتراثية، وتجربة فنون الطهي والمأكولات الشتوية، وتقاليد القهوة السعودية، والموسيقى الحية وسط أجواء تراثية جاذبة، وكذلك فعاليّة (ليالي الدرعية) التي تتواصل على مدار شهري يناير وفبراير2023، وتعد تجربة فريدة من نوعها في الدرعية التاريخية، بموقع خلاب يمزج الماضي بالمستقبل، وبباقة من التجارب الاستثنائية بين الطرب والموسيقى من خلال جلسات ليالي الدرعية الطربية، والفنون والطهي والتسوق، إضافة إلى العروض الحية المبهرة، والتمتع بوجبة فاخرة في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، والتسوق في أشهر المحال التجارية ضمن تجربة متكاملة، إضافة إلى (مطل البجيري) الذي يوفر تجربة رائعة لتناول الأطعمة مع إطلالات استثنائية على حي الطريف أحد أبرز مواقع التراث العالمي لليونسكو، من خلال عدد كبير من المطاعم العالمية والمحلية الفاخرة.