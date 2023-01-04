المدير التنفيذي لموسم الدرعية الأميرة نجلاء بنت عبد الرحمن لـ "سبق": الدرعية باتت وجهة عالمية تحتضن كبرى البطولات

أشادت الأميرة نجلاء بنت عبد الرحمن آل سعود ، المدير التنفيذي لموسم الدرعية ، بنجاح بطولة كأس الدرعية للتنس التي اختتمت مع نهاية موسم 2022 .
وقالت الأميرة نجلاء في تصريح لـ "سبق" : "حققت البطولة، ولله الحمد، نجاحًا كبيرًا بشهادة جميع المشاركين من لاعبين عالميين وإعلاميين ومنظمين شهدوا بالإمكانات المميزة في الدرعية لتنظيم بطولة في التنس بهذا المستوى، على أرضية ملعب بتصميم عالمي يشابه ملاعب أشهر البطولات العالمية، حيث نجحت في استقطاب 12 لاعبًا من لاعبي التنس المصنفين عالميًا منهم خمسة من أفضل 10 لاعبين في العالم، كما
أنها تُسهم في تنميـة القطاع الرياضي وتطويره، عــن طريــق استضافة البطولات الدولية والاحتكاك بالخبرات العالمية، إضافة إلى تعزيز روح المنافسة، وتوسيع شعبية رياضة التنس، وكذلك تشجيع السعوديين والسعوديات على دخول غمارها، بما يُسهم في زيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضافت الأميرة نجلاء :"لعل أهم إنجازات البطولة وتأثيراتها أنها أسهمت في إبراز الدرعية كموقع تراثي وتاريخي وجهة عالمية تحتضن أشهر البطولات والأحداث والفعاليات، وتأكيد قدرة المملكة على استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى، وذلك بدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله-، والجهود الكبيرة لوزارة الرياضة في التنظيم الاحترافي على أعلى مستوى عالمي.
وعن الأصداء الجماهيرية والإعلامية محليًا وعالميًا ، قالت المدير التنفيذي لموسم الدرعية الأميرة نجلاء بنت عبدالرحمن :"حظيت كأس الدرعية للتنس بصدى عالمي واهتمام جماهيري، واستطاعت أن تصبح واحدة من أهم بطولات التنس العالمية، ونالت اهتمامًا وحضورًا إعلاميًا وتغطية ونقلاً لأحداث البطولة بشكل موسع عبر عددٍ من القنوات الرياضية العالمية والإقليمية والمحلية، حيث تم نقل الحدث في أكثر من 150 سوقًا عالميًا في جميع أنحاء العالم من خلال قنوات شبكة اليوروسبورت، إلى جانب بث البطولة مباشرة على قنوات سعودية، وعددٍ من القنوات الأخرى في روسيا وألمانيا والنمسا وسويسرا، كما تم تغطية ونشر منافساتها عبر 40 منصة ناشرة، محققة مشاهدات تتجاوز 3 ملايين مشاهدة، والوصول إلى أكثر من 100 مليون ظهور.
وتابعت :"استطاعت البطولة جذب آلاف المشجّعين من داخل المملكة وخارجها، حيث استمتع الجميع بمنافسات البطولة الدولية، إلى جانب العديد من الفعاليّات الترفيهية والثقافية المتنوعة والاكتشافات والتجارب المختلفة في قرية الدرعية الرياضية، وكذلك الحفلات الغنائية والموسيقية على مدار أيام البطولة، والمطاعم والمقاهي المتنوعة.
وأشارت إلى أن البطولة تعد من أهم بطولات التنس على الصعيد الدولي؛ لقيمة جوائزها المالية الكبيرة التي وصلت إلى 3 ملايين دولار، ومشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالميًا، إلى جانب أنها تمثل فرصة مثالية للاستعداد للموسم الجديد والتنافس الرياضي القوي بالنسبة للاعبين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تُقام في يناير المقبل.
وعن مدى نجاح الأنشطة الرياضية في موسم الدرعية قالت الأميرة نجلاء :"استضاف موسم الدرعية العديد من البطولات والأنشطة الرياضية العالمية، والتي كان لها أصداء وردود أفعال إيجابية للغاية من المختصين والمهتمين بالشأن الرياضي محليًا ودوليًا، حيث كانت البداية في بطولة لونجين لقفز الحواجز، وجولة العالم لكرة السلة 3x3، وكأس موسم الدرعية التي جمعت فريق الهلال السعودي بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا كأس الدرعية للتنس ، والحمد لله كان النجاح حليف جميع الأنشطة والفعاليّات المصاحبة أيضًا ، وهذا ما لمسناه من الأصداء على مختلف الأصعدة الإعلامية ( محليًا وعالميًا) والحضور الجماهيري الكبير .
وعن البطولات والفعاليات المنتظرة في موسم الدرعية قالت الأمير ة نجلاء :"يشهد موسم الدرعية العديد من البطولات العالمية، التي تحظى باهتمام وحضور عالمي مميز حتى الآن، وأتوقع استمرار ذلك في البطولات الكبرى التي سيستضيفها الموسم خلال الفترة المقبلة، حيث ستتواصل الفعاليّات مع إقامة كأس (EA Sports Supercup) السوبر الإيطالي بين فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، وكأس السوبر الإسباني وتجمع فرق ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، إضافة إلى سباق السيارات إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري.
وأكدت :"يقدم الموسم عددًا من الفعاليّات الترفيهية والثقافية، مثل (حول الحطب) التي أُقيمت أخيرًا في الدرعية التاريخية، وأتاحت للزوار من داخل المملكة وخارجها فرصة استكشاف التجارب الثقافية والتراثية، وتجربة فنون الطهي والمأكولات الشتوية، وتقاليد القهوة السعودية، والموسيقى الحية وسط أجواء تراثية جاذبة، وكذلك فعاليّة (ليالي الدرعية) التي تتواصل على مدار شهري يناير وفبراير2023، وتعد تجربة فريدة من نوعها في الدرعية التاريخية، بموقع خلاب يمزج الماضي بالمستقبل، وبباقة من التجارب الاستثنائية بين الطرب والموسيقى من خلال جلسات ليالي الدرعية الطربية، والفنون والطهي والتسوق، إضافة إلى العروض الحية المبهرة، والتمتع بوجبة فاخرة في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، والتسوق في أشهر المحال التجارية ضمن تجربة متكاملة، إضافة إلى (مطل البجيري) الذي يوفر تجربة رائعة لتناول الأطعمة مع إطلالات استثنائية على حي الطريف أحد أبرز مواقع التراث العالمي لليونسكو، من خلال عدد كبير من المطاعم العالمية والمحلية الفاخرة.
واختتمت المدير التنفيذي لموسم الدرعية الأميرة نجلاء بنت عبد الرحمن :"تسعى وزارة الرياضة إلى استضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية المختلفة لتنمية القطاع الرياضي وتطويره، والاحتكاك بالخبرات العالمية، لما تمتلك المملكة من إمكانات وقدرات مميزة في استضافة كبرى الفعاليّات والأحداث العالمية، وما تحظى به من تطور في سائر المجالات ومنها المجال الرياضي ومجال تنظيم الأحداث العالمية، بما يتوافق مع أهداف الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحويل مدينة الدرعية إلى أكبر وجهة ثقافية وتراثية وترفيهية في العالم، ونشر ثقافة الألعاب المختلفة، وزيادة ممارسيها في المجتمع السعودي.