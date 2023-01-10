خليجي 25 .. البحرين أو المتأهلين لنصف النهائي على حساب قطر

تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم للدور التالي من خليجي 25 ، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على شقيقه القطري بنتيجة 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الثلاثاء ، على أرض ملعب الميناء في البصرة - العراق - ، في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية .