خليجي 25 .. البحرين أو المتأهلين لنصف النهائي على حساب قطر

تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم للدور التالي من خليجي 25 ، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على شقيقه القطري بنتيجة 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الثلاثاء ، على أرض ملعب الميناء في البصرة - العراق - ، في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية .
الشوط الأول انتهى بتقدم قطر بهدف دون مقابل أحرزه أحمد علاء ، عند الدقيقة 34 بعد استثماره لركلة زاوية .
وفي الشوط الثاني أحرز القطري محمد وعد ( بالخطأ في مرمى فريقه ) هدف التعادل للبحرين .
وعند الدقيقة 89 حصل البحرين على ركلة جزاء ، أحرزها عبد الله يوسف كهدف ثان للبحرين كان كافياً لنقل البحرين للدور التالي .