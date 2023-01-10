رياضة

خليجي 25 .. البحرين أو المتأهلين لنصف النهائي على حساب قطر

خليجي 25 .. البحرين أو المتأهلين لنصف النهائي على حساب قطر
أحمد سرور
أحمد سرور

تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم للدور التالي من خليجي 25 ، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على شقيقه القطري بنتيجة 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الثلاثاء ، على أرض ملعب الميناء في البصرة - العراق - ، في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية .

الشوط الأول انتهى بتقدم قطر بهدف دون مقابل أحرزه أحمد علاء ، عند الدقيقة 34 بعد استثماره لركلة زاوية .

وفي الشوط الثاني أحرز القطري محمد وعد ( بالخطأ في مرمى فريقه ) هدف التعادل للبحرين .

وعند الدقيقة 89 حصل البحرين على ركلة جزاء ، أحرزها عبد الله يوسف كهدف ثان للبحرين كان كافياً لنقل البحرين للدور التالي .

المنتخب البحريني
المنتخب القطري
خليجي 25

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