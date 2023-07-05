بدعوة من الاتحاد العراقي لكرة القدم.. القروني وعبدالجواد يشاركان كمحاضرين لدورات (A) الآسيوية

يشارك المحاضران السعوديان المعتمدان من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كمحاضرين لدورات (A) الآسيوية، خالد القروني ومحمد عبدالجواد، في تقديم الدورة التدريبية الآسيوية المستوى (A) للمدربين في دولة العراق الشقيقة، بدعوة من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ويقدم القروني وعبدالجواد محاضرات في إدارة الدورات الآسيوية المستوى المتقدم، حيث انطلق الجزء الأول يوم السبت الماضي على أن ينتهي يوم السبت 15 يوليو الجاري، فيما يُقام الجزء الثاني خلال الفترة من 9-23 سبتمبر المقبل.
يُذكر أن المحاضرات تُقام بالتنسيق مع مدير التعليم بالاتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور وسام نجيب، حيث سيتم تقديم المنهج المطور للاتحاد العراقي بالتعاون مع الاتحاد السعودي انطلاقًا من تبادل الخبرات لتطوير المدربين والمحاضرين في البلدين.