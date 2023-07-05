بدعوة من الاتحاد العراقي لكرة القدم.. القروني وعبدالجواد يشاركان كمحاضرين لدورات (A) الآسيوية

ويقدم القروني وعبدالجواد محاضرات في إدارة الدورات الآسيوية المستوى المتقدم، حيث انطلق الجزء الأول يوم السبت الماضي على أن ينتهي يوم السبت 15 يوليو الجاري، فيما يُقام الجزء الثاني خلال الفترة من 9-23 سبتمبر المقبل.