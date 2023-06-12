الهلال وفنربخشة يتنافسان على ضم دجيكو مهاجم إنتر ميلان

يتنافس الهلال مع فنربخشة التركي، على التعاقد مع نجم إنتر ميلان، البوسني إدين دجيكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، لتعزيز صفوفه عقب رحيل مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو.
وقالت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية إن وكيل دجيكو أليساندرو لوتشي سافر إلى إسطنبول لإجراء محادثات وجهًا لوجه مع إدارة نادي فنربخشة.
وأوضحت الصحيفة أن نادي فنربخشة عرض على اللاعب عقد يمتد الى عامين قادمين وهو ما يجعله يرحب بشكل مبدئي بالانتقال إلى الدوري التركي.
وشدد التقرير على أن وجود الهلال في المنافسة على ضم مهاجم إنتر ميلان يجعله يضمن راتبًا قويًا قد يدفعه إلى الدوري السعودي الموسم القادم.
ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، مع إنترميلان في يوليو المقبل، وكان قد انضم إلى صفوفه في أغسطس 2021، قادمًا من نادي روما الإيطالي.