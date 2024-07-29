السباح السعودي زيد السراج يدشن غداً مشاركته بأولمبياد باريس في سباق - 100 م حرّة

وأجرى أصغر سباح سعودي يشارك في الأولمبياد، معسكراً تدريبياً في الولايات المتحدة، تبعه معسكر آخر بالتعاون مع مركز التدريب الأولمبي السعودي "النخبة" في مدينة نورماندي الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو 2024.