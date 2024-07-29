السباح السعودي زيد السراج يدشن غداً مشاركته بأولمبياد باريس في سباق - 100 م حرّة

يشارك السباح السعودي زيد السراج، أصغر رياضي سعودي في بعثة المملكة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين "باريس 2024" ،غداً الثلاثاء، في سباق 100 م حرّة وذلك عند الساعة (12:15) بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وأجرى أصغر سباح سعودي يشارك في الأولمبياد، معسكراً تدريبياً في الولايات المتحدة، تبعه معسكر آخر بالتعاون مع مركز التدريب الأولمبي السعودي "النخبة" في مدينة نورماندي الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو 2024.
وتأهل السراج إلى دورة باريس من خلال بطولة العالم للألعاب المائية 2024، التي احتضنتها قطر فبراير الماضي، ونجح خلالها في تحقيق زمن قدره 00:52:04، ضمن سباق 100 متر حرة.
وسيصبح السرَّاج "16 عاماً" سابع سباح سعودي يشارك في الألعاب الأولمبية، بعد حسين الصادق، وبدر المهنا، وأحمد القمضاني، وزياد كشميري، ويوسف بوعريش، ومشاعل العايد.