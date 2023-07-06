دورة الألعاب العربية الـ15.. "علي عبد الغني" يحرز أول ميدالية سعودية

انتزع الرامي علي عبد الغني أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة حاليًا في الجزائر، اليوم الخميس، بتحقيقه الميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح، بعد أن رمى لمسافة 73.54 متر، في اليوم قبل الأخير من منافسات ألعاب القوى في الدورة.
فاز المنتخب السعودي لكرة اليد على نظيره العراقي في أولى مبارياته ضمن منافسات كرة اليد في الدورة، بنتيجة 32 مقابل 25، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بصالة قصر الرياضة حمو بوتليليس، وسيلتقي الأخضر السعودي نظيره الأردني غدًا الجمعة الساعة 7.00 مساء (توقيت السعودية)، في الجولة الثانية من منافسات اللعبة.
وفي منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، تغلب المنتخب السعودي على نظيره الليبي بنتيجة 72 مقابل 27، في المباراة التي استضافتها صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الجزائري غدًا الساعة 7 مساء.
تأهل يزن الصايغ ومعاذ الغامدي لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة، لدور الـ16، الذي سيُقام غدًا الجمعة، في الصالة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر، وجاء تأهل يزن الصايغ بعد فوزه على القطري سعود العبد الكريم بنتيجة 2/0، فيما جاء تأهل معاذ الغامدي عقب انسحاب نظيره الجزائري مصطفى كساري، وفي فردي السيدات ستشارك هيا المدرع في دور الـ16 الساعة 1.00 مساء.
وفي زوجي الرجال ضمن دور الـ16 سيوجد نواف الغامدي ومعاذ الغامدي، والثنائي يزن الصايغ وعبد الله الدوسري، وفي زوجي السيدات تشارك هيا المدرع وفاطمة موسى، وفي زوجي المختلط لدور الـ16 يلعب عبد الله الدوسري وفاطمة موسى، ويزن الصايغ وهيا المدرع.
تأهل محمد الأمرد لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، لنهائي 400م حواجز التي ستُقام غدًا الجمعة الساعة 6 مساء، على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية، في ختام منافسات اللعبة، بعد أن حل رابعًا بزمن 52.65 ث، في نصف نهائي السباق الذي جرى اليوم، وسيشارك الرامي محمد الزاير، في نهائي إطاحة المطرقة، والواثب عبد الرحمن شراحيلي، في نهائي الوثب الطويل، والعداء عيسى غزواني في نهائي 800 م.
وستنطلق غدًا منافسات الملاكمة، بإقامة 9 أوزان، في قاعة المركز العسكري بن عكنون، وفي منافسات ألعاب القوى البارالمبية، يشارك الثنائي أحمد العلواني والبراء القرني، غدًا الجمعة، الساعة 7.00 مساء، في منافسة 1500م، T54.
حقق يوسف أبو عريش لاعب المنتخب السعودي للسباحة، المركز الخامس في سباق 100 م فراشة، بزمن 57.27 ث، التي أُقيمت في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، فيما حصل محمد المهر على المركز السادس، في سباق 200 م (متنوع) بزمن 2.22.13 د، وحصل أحمد الهاشم على المركز السادس، في سباق 200 م حرة، بزمن 2.01.51 د.
وتتواصل منافسات السباحة غدًا الجمعة، حيث يخوض السباح علي العيسى، سباق 50 م ظهر، وينافس زميله يوسف أبو عريش، في سباق 50 م حرة، وذلك في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.