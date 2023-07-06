دورة الألعاب العربية الـ15.. "علي عبد الغني" يحرز أول ميدالية سعودية

تأهل محمد الأمرد لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، لنهائي 400م حواجز التي ستُقام غدًا الجمعة الساعة 6 مساء، على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية، في ختام منافسات اللعبة، بعد أن حل رابعًا بزمن 52.65 ث، في نصف نهائي السباق الذي جرى اليوم، وسيشارك الرامي محمد الزاير، في نهائي إطاحة المطرقة، والواثب عبد الرحمن شراحيلي، في نهائي الوثب الطويل، والعداء عيسى غزواني في نهائي 800 م.