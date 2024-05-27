هزمهم "رايح جاي".. النصر يضرب الاتحاد برباعية

قاد النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" فريقه النصر السعودي لفوز مستحق على ضيفه الاتحاد بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين "الجولة الـ34"، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون رد، سجله "الدون" في الدقيقة الـ45+3.
وفي الشوط الثاني أضاف "رونالدو" الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ69؛ ليتربع من خلاله على قمة هدافي دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 برصيد 35 هدفًا.
وأضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ78.
وحضر فرحه الشمراني بهدف التقليص للاتحاد في الدقيقة الـ88. ومن ركلة جزاء سجل "فابينهو" الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ90+2.
واختتم مشاري النمر مسلسل أهداف النصر بالهدف الرابع في الدقيقة الـ90+5.
وأكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج سيف المنهالي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ66.
وبتلك النتيجة استمر النصر في المركز الثاني برصيد 82، وبقي الاتحاد خامسًا برصيد 54 نقطة.