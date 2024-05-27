هزمهم "رايح جاي".. النصر يضرب الاتحاد برباعية

قاد النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" فريقه النصر السعودي لفوز مستحق على ضيفه الاتحاد بنتيجة 4/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين "الجولة الـ34"، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.