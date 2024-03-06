"بلومبرغ": صندوق الاستثمارات يدرس الاستثمار في نادي ميلان الإيطالي

وبحسب "بلومبرغ"، قالت الصحيفة، إن الصندوق السيادي السعودي قد يستثمر في شركة مالكة للنادي تابعة لـ"ريد بيرد"، وإن المباحثات مستمرة، وقد يتخذ قراراً بشأن ذلك في نهاية الشهر الجاري.