"بلومبرغ": صندوق الاستثمارات يدرس الاستثمار في نادي ميلان الإيطالي

كشفت صحيفة (Il Sole 24 Ore) الإيطالية، عن تلقي صندوق الاستثمارات العامة السعودي عرضاً؛ للاستثمار في نادي ميلان الإيطالي، في شراكة واسعة مع "ريد بيرد" (RedBird)؛ المالك الحالي لنادي كرة القدم الإيطالي.
وبحسب "بلومبرغ"، قالت الصحيفة، إن الصندوق السيادي السعودي قد يستثمر في شركة مالكة للنادي تابعة لـ"ريد بيرد"، وإن المباحثات مستمرة، وقد يتخذ قراراً بشأن ذلك في نهاية الشهر الجاري.
وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ذكرت منذ فترة أن صندوق الاستثمارات السعودي، يخطط لشراء نادي "إي سي ميلان".
وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن الصندوق يسعى لشراء 100% من أسهم النادي؛ ما يعني سيطرته الكاملة عليه بعد صفقة نيوكاسل الإنجليزي.