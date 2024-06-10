أندية سعودية تستهدف التعاقد مع البرازيلي "فابريسيو برونو"

وقال صحفي شبكة "سكاي سبورت" إنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين وست هام وفابريسيو، ولكن بعد ذلك أبدت أندية من المملكة العربية السعودية اهتمامًا ملموسًا بمدافع فلامنغو.