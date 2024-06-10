أندية سعودية تستهدف التعاقد مع البرازيلي "فابريسيو برونو"

أبدت العديد من الأندية السعودية اهتمامًا بشراء عقد البرازيلي فابريسيو برونو، مدافع نادى فلامنغو البرازيلي.
وكشف الصحفي "فلوريان بليتنبيرغ" أن اللاعب البرازيلي كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.
وقال صحفي شبكة "سكاي سبورت" إنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين وست هام وفابريسيو، ولكن بعد ذلك أبدت أندية من المملكة العربية السعودية اهتمامًا ملموسًا بمدافع فلامنغو.
وأوضح "بليتنبيرغ" بحسابه الشخصي على موقع "إكس" أنه تم تقديم مطالبات جديدة بشأن الرواتب من قِبل اللاعب إلى وست هام، ولكن مسؤولي النادي الإنجليزي لا يريدون تلبية هذه المطالب.
وسبق أن أكدت تقارير أن المدافع البرازيلي اجتذب اهتمام الأندية السعودية؛ إذ قدمت بالفعل عدد من الفِرق عروضًا للاعب البرازيلي.
وانضم فابريسيو برونو البالغ من العمر 28 عامًا لنادي فلامنغو في فبراير 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.