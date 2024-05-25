رياضة

بعد فوزه على جدة.. الهلال يحرز لقب بطولة الدوري الممتاز للشباب لموسم 2023-2024

فريق الهلال يتوج بلقب الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا
فريق الهلال يتوج بلقب الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا

حسم فريق الهلال رسميًا لقب الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2023-2024، في الجولة الاخيرة من المسابقة.

وجاء حسم الهلال للقب بعد فوزه على جدة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، لحساب الجولة 34 على ملعب صالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ورفع الهلال رصيده إلى 73 نقطة معززًا موقعه في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يتم تتويج فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا بعد التنسيق مع نادي الهلال على موعد التتويج.

نادي الهلال
الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا

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