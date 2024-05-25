بعد فوزه على جدة.. الهلال يحرز لقب بطولة الدوري الممتاز للشباب لموسم 2023-2024

وجاء حسم الهلال للقب بعد فوزه على جدة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، لحساب الجولة 34 على ملعب صالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.