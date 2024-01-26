المنتخبات العربية في اختبارات متوازنة .. قمة مبكرة بين نيجيريا و الكاميرون

وبما أن المغرب وموريتانيا في المسار الأول الذي يوصل إلى النهائي، ومصر في المسار الثاني، فهناك احتمال وارد حتى ولو كان بسيطاً أن يكون هناك طرفان عربيان أو واحد على الأقل في النهائي وإعادة لقب البطولة إلى عرب أفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2019 والتي توجت بها الجزائر.