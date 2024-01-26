المنتخبات العربية في اختبارات متوازنة .. قمة مبكرة بين نيجيريا و الكاميرون

تنطلق غداً السبت، الأدوار الإقصائية من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج حتى 11 فبراير المقبل، ستواجه فيها المنتخبات العربية الثلاثة اختبارات متوازنة في البطولة الأفريقية .
وتقام منافسات الدور الثاني من المونديال الأفريقي بـ8 مواجهات خلال 4 أيام متتالية خلال الفترة بين 27 و30 الشهر الجاري.
وتأهلت 3 منتخبات عربية إلى الأدوار الإقصائية هي: المغرب ومصر وموريتانيا.
ويشهد هذا الدور مواجهات من العيار الثقيل تنذر بخروج منتخبات عريقة سبق لها التتويج باللقاء؛ خاصة في ظل وجود 4 مواجهات مباشرة بين فرق سبق لها الفوز بكأس أمم أفريقيا.
مواجهات المنتخبات العربية في هذا الدور هي:
تلتقي يوم الأحد المقبل على ملعب "لاورينت بوكو"- مصر (صاحبة الرقم القياسي بالفوز بالبطولة 7 مرات آخرها 2010) والتي احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية وتأهلت بشق الأنفس وبـ3 تعادلات؛ منتخب الكونغو الديمقراطية (فاز باللقب مرتين في عامي 1968 و1974) والذي حلّ ثانياً في المجموعة السادسة.
ويتسلح منتخب مصر بالتفوق في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة بالفوز على نظيره الكونغولي في الدور الأول بنسخة 2019 في مصر، وقبل ذلك أقصاه من دور الـ16 في نسخة 2006 التي أقيمت أيضاً في مصر بالفوز عليه بنتيجة 4-1.
وبحال التأهل، يلاقي منتخب مصر في ربع النهائي الفائز بين غينيا الاستوائية وغينيا.
فجرت موريتانيا مفاجأة من العيار الثقيل ، تمثلت في إقصائها الجزائر من دور المجموعات وتأهلت عوضاً عنها لثمن النهائي، حيث ستصطدم بمنتخب الرأس الأخضر حصان البطولة الأسود والذي تصدر مجموعة تضم مصر وغانا، وذلك على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" في أبيدجان، يوم الاثنين المقبل.
وفي حال استطاعت موريتانيا تكرار إنجاز الفوز على الجزائر، وهزيمة الرأس الأخضر فإنها ستصطدم في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة نيجيريا والكاميرون.
يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب جنوب أفريقيا في آخر مباريات دور الـ16 ،يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب "لاورينت بوكو" بسان بيدرو.
وإذا نجح منتخب المغرب في إقصاء جنوب أفريقيا فسيواجه الفائز من مواجهة أنغولا وناميبا .
وبما أن المغرب وموريتانيا في المسار الأول الذي يوصل إلى النهائي، ومصر في المسار الثاني، فهناك احتمال وارد حتى ولو كان بسيطاً أن يكون هناك طرفان عربيان أو واحد على الأقل في النهائي وإعادة لقب البطولة إلى عرب أفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2019 والتي توجت بها الجزائر.
ويحتضن ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة العاجية أبيدجان نهائي البطولة التي تقام في 11 من الشهر المقبل ويسبقها مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في العاشر من الشهر المقبل على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في أبيدجان أيضاً.
السبت 27 يناير
أنغولا x نامبيا
نيجيريا x الكاميرون
الأحد 28 يناير
غينيا الاستوائية x غينيا
مصر x الكونغو الديمقراطية
الاثنين 29 يناير
الرأس الأخضر x موريتانيا
السنغال x ساحل العاج
الثلاثاء 30 يناير
مالي x بوركينا فاسو
المغرب x جنوب أفريقيا