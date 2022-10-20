الأخضر يواصل تحضيراته للقاء مقدونيا.. و"الفرج" يعود للتدريبات

على صعيد متصل، شارك قائد الأخضر "سلمان الفرج" في الحصة التدريبية وانتظم في المعسكر صباح اليوم، فيما لم يشارك حارس المرمى "فواز القرني" في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي.