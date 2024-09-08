خلال معسكر الإمارات.. أخضر الصالات يواجه فرنسا "وديًا"

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الاثنين، نظيره منتخب فرنسا وديًا، وذلك على صالة نادي شباب الأهلي في إمارة دبي، في ختام معسكره التدريبي الخارجي المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.