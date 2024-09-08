خلال معسكر الإمارات.. أخضر الصالات يواجه فرنسا "وديًا"

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الاثنين، نظيره منتخب فرنسا وديًا، وذلك على صالة نادي شباب الأهلي في إمارة دبي، في ختام معسكره التدريبي الخارجي المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ميدانيًا؛ أنهى "أخضر الصالات" تحضيراته للمباراة الودية الدولية بإجراء حصة تدريبية على صالة نادي الحمرية تحت قيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي انتهج في الحصة التدريبية الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل مساحة الصالة.
فيما خضع ثلاثي حراس المرمى لتدريبات خاصة ومكثفة برفقة مدرب الحراس.