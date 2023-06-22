الإعلان عن مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية

وتستمر منافسات دور المجموعات بين يومي 27 يوليو و3 أغسطس، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 أغسطس، وتُلعب منافسات نصف النهائي يوم 9 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس المقبل؛ لحسم هوية البطل المتوج باللقب لهذا العام.