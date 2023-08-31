توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية.. ضمن منتدى العالم القادم

وفي جانب القطاع الحكومي، تم توقيع مذكرة تفاهم جمعت الأولى وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحضور الدكتور سعد الحربي، وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية بين أفراد المجتمع التعليمي، وبناء المهارات الرئيسية للطلبة والكوادر البشرية المتخصصة في المجال. كما تم توقيع اتفاقية لتجارب السياح الدوليين وبرامج الولاء بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والهيئة السعودية للسياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحسين تجربة السياح والترويج لموسم الجيمرز.