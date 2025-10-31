بهدف "ليوناردو".. الهلال يزيد من جراح الشباب ويقفز إلى المركز الثاني

زاد فريق الهلال الأول لكرة القدم من معاناة نظيره الشباب بعد أن تفوق عليه بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من الشوط الأول، حين تلقى ليوناردو تمريرة بينية مميزة من زميله متعب الحربي، ليضعها في الشباك معلنًا تقدم الهلال.
وقبل الهدف، كان للهلال أكثر من محاولة خطيرة عن طريق نيفيز ومالكوم في الدقيقتين 12 و25، لكن دون ترجمتها إلى أهداف.
في الشوط الثاني، كاد البديل الشبابي كاراسكو أن يعادل النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 67، لكنها مرّت بجانب القائم الأيمن لحارس الهلال ياسين بونو، في أبرز فرص الفريق الضيف.
وتلقى الهلال ضربة قوية في الدقيقة 77، بعد طرد مدافعه كوليبالي بالبطاقة الحمراء، عقب تدخل عنيف مع حارس الشباب غروهي، ليُكمل الأزرق اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقة 90+2، تألق بونو مجددًا بتصدٍ مزدوج لتسديدتي هودت وكاراسكو، حافظ به على شباكه نظيفة حتى صافرة النهاية.
بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة، قافزًا إلى المركز الثاني خلف المتصدر النصر، في حين بقي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط.