بهدف "ليوناردو".. الهلال يزيد من جراح الشباب ويقفز إلى المركز الثاني

زاد فريق الهلال الأول لكرة القدم من معاناة نظيره الشباب بعد أن تفوق عليه بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف.