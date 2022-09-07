مباحثات سعودية - قطرية لدخول جماهير كأس العالم عبر منفذ سلوى.. تعرَّف على الضوابط

تستمر المباحثات غدًا الخميس لليوم الثاني على التوالي في الدوحة بين السعودية وقطر؛ لبحث إجراءات دخول المشجعين القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي خلال مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويأتي الاجتماع الحالي استكمالاً لما تمت مناقشته في الاجتماع الأول الذي عُقد في أغسطس الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بالدخول والخروج خلال فترة بطولة كأس العالم.
واستعرض الاجتماع استعدادات قطر لاستضافة الحدث الكبير، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما بحث آلية الدخول المعتمدة للقادمين أثناء البطولة عبر منفذ سلوى.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت في 24 أغسطس الماضي عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر المقبلَين.
وأوضحت الوزارة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية وفقًا للضوابط الآتية:
1- السماح لحاملي بطاقة مشجع (هيا) بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. وستقوم الوزارة لاحقًا بإعلان كيفية تقديم طلب التأشيرة، وآلية الحصول عليها.
2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في السعودية لمدة (60) يومًا.
3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى السعودية والخروج منها مرات عدة خلال مدة صلاحية التأشيرة.
4- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.
5- الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.