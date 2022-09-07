مباحثات سعودية - قطرية لدخول جماهير كأس العالم عبر منفذ سلوى.. تعرَّف على الضوابط

تستمر المباحثات غدًا الخميس لليوم الثاني على التوالي في الدوحة بين السعودية وقطر؛ لبحث إجراءات دخول المشجعين القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي خلال مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل.