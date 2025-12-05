كأس العرب.. سالم الدوسري رجل مباراة "الأخضر" مع جزر القمر: "هدفنا النهائي ولن أتحدث عن المونديال الآن"

وقدّم صاحب الـ35 عامًا مباراة مميزة من مختلف الجوانب، سواء من ناحية التسجيل أو الضغط على المدافعين أو صناعة اللعب؛ إذ صنع تمريرتين حاسمتين لزميله محمد كنو في الدقيقتين (45+3) و(51)، قبل أن يختتم تألقه بتسجيل الهدف الثالث بعد أن تلاعب بالدفاع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 76.