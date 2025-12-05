كأس العرب.. سالم الدوسري رجل مباراة "الأخضر" مع جزر القمر: "هدفنا النهائي ولن أتحدث عن المونديال الآن"

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري رجل مباراة الأخضر مع نظيره منتخب جزر القمر، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.
وقاد "الدوسري" المنتخب السعودي إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة (3-1) يوم الجمعة على ملعب خليفة الدولي.
وقدّم صاحب الـ35 عامًا مباراة مميزة من مختلف الجوانب، سواء من ناحية التسجيل أو الضغط على المدافعين أو صناعة اللعب؛ إذ صنع تمريرتين حاسمتين لزميله محمد كنو في الدقيقتين (45+3) و(51)، قبل أن يختتم تألقه بتسجيل الهدف الثالث بعد أن تلاعب بالدفاع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 76.
وأعرب سالم الدوسري عن سعادته بتحقيق الأخضر فوزًا جديدًا وحصد ثلاث نقاط مهمة أمام منتخب جزر القمر، مؤكدًا أن الهدف هو التدرج في البطولة حتى الوصول إلى النهائي. وقال عقب المباراة: "انتصار جديد وثلاث نقاط إضافية في مشوارنا في بطولة العرب، وهدفنا أن نستمر خطوة بخطوة حتى النهائي بإذن الله."
وأكد "الدوسري" دعم الجماهير السعودية ودورها التحفيزي الكبير، مضيفًا: "الجمهور السعودي لم يقصر، حضر وآزر، لكن لا بد من تشجيعهم على المواصلة، ونشكرهم على ثقتهم بنا كلاعبين."
ورفض قائد الأخضر التعليق على مجموعة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، مكتفيًا بالقول: "لكل حادثٍ حديث."