بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تختتم استعداداتها للموسم الجديد

وفي الجولة الثانية من الاختبارات، سجّل السائق ثيو بالمر من فريق جاكو أسرع زمن بلغ دقيقتين و7 ثوانٍ و613 جزءًا من الثانية، بمتوسط سرعة 152.6 كم/س، متقدمًا بفارق 0.002 ثانية عن السائق كيت بولوفسكي من فريق بيكس، بينما حلّ آدم الزهراني من فريق ڤالڤولين ثالثًا.