بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تختتم استعداداتها للموسم الجديد

اختتمت أمس (الجمعة) على حلبة البحرين الدولية الاختبارات الرسمية لبطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من البطولة التي تُعد من أبرز سباقات السيارات أحادية المقعد للمبتدئين والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وتنظمها شركة التوكيلات موتورسبورت بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وشهدت الاختبارات الرسمية الأولى والثانية أجواءً حماسية ومنافسة قوية، وسط متابعة فنية دقيقة من الفرق المشاركة.
وتمكّن السائق جاكوب ميكاليف من فريق زاهد من تسجيل أسرع زمن في الجولة الأولى بزمن دقيقتين و8 ثوانٍ و238 جزءًا من الثانية، بمتوسط سرعة بلغ 151.9 كم/س، متقدمًا بفارق ضئيل بلغ 0.004 ثانية عن السائق سكوت كيت ليندبلوم من فريق ريد بُل، فيما جاء تيبو رامايكرز من فريق زاهد ثالثًا.
وفي الجولة الثانية من الاختبارات، سجّل السائق ثيو بالمر من فريق جاكو أسرع زمن بلغ دقيقتين و7 ثوانٍ و613 جزءًا من الثانية، بمتوسط سرعة 152.6 كم/س، متقدمًا بفارق 0.002 ثانية عن السائق كيت بولوفسكي من فريق بيكس، بينما حلّ آدم الزهراني من فريق ڤالڤولين ثالثًا.
وتُعد هذه الاختبارات محطة أساسية في برنامج التحضيرات للموسم الجديد، حيث تعمل الفرق على تقييم أداء سياراتها من طراز (Tatuus F4-T421 الجيل الثاني)، وضبط الإعدادات الفنية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. كما تمنح هذه التجارب السائقين فرصة لاكتساب الخبرة والتأقلم مع حلبة البحرين الدولية التي تُعرف بتنوع منعطفاتها وتحدياتها التقنية.
تنطلق اليوم السبت الجولة الافتتاحية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 على حلبة البحرين الدولية، تليها الجولة الثانية في 15 و16 أكتوبر على الحلبة ذاتها.
وتنتقل المنافسات بعد ذلك إلى حلبة كورنيش جدة – أسرع حلبة شوارع في العالم – التي ستستضيف الجولتين الثالثة والرابعة في 10 و11 نوفمبر و14 و15 نوفمبر، على أن تختتم البطولة بالجولة الخامسة والأخيرة في جدة أيضًا يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.