الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد 24 نادياً خاصًا و45 أكاديمية خاصة

وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية كأحد مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021 نحو هيكلة جديدة للمسابقات، توفر جسرًا للاعبين السعوديين لجميع الفئات العمرية، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم أوضاع اللاعبين والمباريات والمنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد، بالتنسيق مع الإدارات واللجان المختصة.