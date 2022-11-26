كأس العالم قطر 2022.. أستراليا تقتنص ثلاث نقاط من تونس وتنعش آمالها

أنعش منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، آماله في التأهل للدور التالي من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على نظيره التونسي بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.