كأس العالم قطر 2022.. أستراليا تقتنص ثلاث نقاط من تونس وتنعش آمالها

أنعش منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، آماله في التأهل للدور التالي من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على نظيره التونسي بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 عن طريق ميتشيل دوك من ضربة رأس سكنت شباك الحارس أيمن دحمان.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة في وقت لاحق من اليوم أيضًا، فرنسا حاملة اللقب مع الدنمارك على ملعب 974.
وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام أستراليا التي لعبت مباراتين، مقابل نقطة لكل من تونس والدنمارك.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء المقبل 30 نوفمبر؛ حيث تلتقي أستراليا مع الدنمارك، وتونس مع فرنسا.