الأندية السعودية تستهدف التعاقد مع "مانويل بيلغريني" مدرب ريال بيتيس

تستهدف أنديةُ الدوري السعودي للمحترفين التعاقدَ مع التشيلي "مانويل بيليغريني"، مدرب ريال بيتيس الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "AS": فإن العديد من الأندية السعودية ستعاود الموسم المقبل تجديد محاولاتها للتعاقد مع المدرب المخضرم التشيلي.
وسبق أنْ رفض بيليغريني عرضًا من النصر، بالرغم من أنه كان سيحصل على ما يقرب من 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا في بيتيس؛ رغبة في الاستمرار مع الدوري الأوروبي.
ينتهي عقد بيليغريني البالغ من العمر 70 عامًا مع نادي ريال بيتيس في 2026، وكان قد تولى قيادته في أغسطس 2020، قادمًا من تدريب وست هام يونايتد الإنجليزي.
وسبق للمدرب المخضرم تدريب العديد من الأندية؛ أبرزها: مانشستر سيتي، مالقا، ريال مدريد، فياريال، ريفر بليت، سان لورينزو.