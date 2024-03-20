الأندية السعودية تستهدف التعاقد مع "مانويل بيلغريني" مدرب ريال بيتيس

وسبق أنْ رفض بيليغريني عرضًا من النصر، بالرغم من أنه كان سيحصل على ما يقرب من 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا في بيتيس؛ رغبة في الاستمرار مع الدوري الأوروبي.