أخضر البلياردو والسنوكر يرفع حصيلته في "العربية" إلى 7 ميداليات

فبعد تحقيق ذهبية منافسات البلياردو الزوجي رجال 9 كرات عن طريق سعد إدريس وخالد العتيبي وأحمد آل جبار، وذهبية البلياردو للناشئين 9 كرات عن طريق نواف الشمردل، وفضية البلياردو للناشئين 9 كرات عن طريق خالد الغامدي، حقق اليوم لاعب المنتخب أيمن العمري الميدالية الفضية في منافسات سنوكر فردي ناشئين، فيما انتزع لاعب المنتخب مشاري الشمردل فضية البلياردو للناشئين 10 كرات، وحصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو زوجي 10 كرات.