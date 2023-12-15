أخضر البلياردو والسنوكر يرفع حصيلته في "العربية" إلى 7 ميداليات

رفع المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر حصيلته من الميداليات في خامس أيام البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام بالعاصمة الأردنية عمَّان حتى 20 ديسمبر الجاري، إلى 7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين.
فبعد تحقيق ذهبية منافسات البلياردو الزوجي رجال 9 كرات عن طريق سعد إدريس وخالد العتيبي وأحمد آل جبار، وذهبية البلياردو للناشئين 9 كرات عن طريق نواف الشمردل، وفضية البلياردو للناشئين 9 كرات عن طريق خالد الغامدي، حقق اليوم لاعب المنتخب أيمن العمري الميدالية الفضية في منافسات سنوكر فردي ناشئين، فيما انتزع لاعب المنتخب مشاري الشمردل فضية البلياردو للناشئين 10 كرات، وحصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو زوجي 10 كرات.
ومثَّل المنتخب اللاعبون سعد إدريس وأحمد آل جبار وخالد العتيبي.
وكذلك حقق لاعب المنتخب السعودي عمر العجلاني الميدالية البرونزية في مسابقة الماستر سنوكر رجال.
من جانبه، وصل عصر اليوم الجمعة المنتخب السعودي للسيدات بعد اختتام معسكره الداخلي بمدينة الرياض استعدادًا للمشاركة في البطولة؛ إذ تنطلق منافسات السيدات في البطولة العربية غدًا السبت.
ويمثِّل المنتخب اللاعبات "منار البلوي ونوت البلوي من نادي الوطني، ولارا الزنان نادي مضر، ورحاب شكري نادي الأهلي"، بقيادة المدربة ساشي فلوني، ويشرف على المنتخب نائب الرئيس نجلاء العليان.