الأهلي ينهي أزمة مستحقات البرازيلي "دي سوزا".. ويفاوض المدرب "ماتياس"

وكتب دي سوزا بحسابه الشخصي عبر "تويتر": "تم حل كل شيء تقريبًا مع الأهلي، وآمل أن تكون إدارة النادي من الآن فصاعدًا مسؤولين، وألا يتركوا النادي في موقف صعب مرة أخرى، حظًا سعيدًا للنادي في الموسم المقبل".