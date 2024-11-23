مدرب الهلال "خيسوس": الإرهاق سبب الخسارة.. والخليج استحق الفوز

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، إن الخليج استحق الفوز في المباراة التي جرت بين الطرفين مساء أمس أمس السبت في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتابع "خيسوس" في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم أنه سيأتي هذا اليوم. لم يحالفنا التوفيق، وأعتقد أن الإرهاق خلال فترة التوقف الدولي سبب الخسارة. والخليج يستحق الفوز".
وألحق الخليج بفريق الهلال الخسارة المحلية الأولى 3/ 2 بعد صمود دام 57 مباراة.
وزاد "خيسوس": "واصلنا سلسلة انتصارات طويلة في كل البطولات، وحينما يأتي يوم كهذا يكون مزعجًا، ولكن فلنؤمن بأن هذه كرة القدم".
وأتم مدرب الأزرق تصريحاته: "ليس هناك وقت للراحة؛ علينا الاستشفاء قبل مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا".