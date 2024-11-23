مدرب الهلال "خيسوس": الإرهاق سبب الخسارة.. والخليج استحق الفوز

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، إن الخليج استحق الفوز في المباراة التي جرت بين الطرفين مساء أمس أمس السبت في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.