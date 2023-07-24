لهذه الأسباب.. "فيفا" يمنح الاتحاد التونسي 3 ملايين دولار

وأشار الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن فيفا وافق على ملف تقدم به الاتحاد التونسي تضمن أهدافاً ومشاريع استراتيجية في تطوير البنية الأساسية.