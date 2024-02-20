 "بنزيما" و"كانتي" ظَهَرا في الفيديو.. الاتحاد يحتفل بيوم التأسيس

وبث نادي الاتحاد فيديو الاحتفال عبر حسابه على منصة إكس مُعلقًا: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز، ونعتز بحاضر زاهر، ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارًا".