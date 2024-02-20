 "بنزيما" و"كانتي" ظَهَرا في الفيديو.. الاتحاد يحتفل بيوم التأسيس

وسط أجواء الفرح احتفى نادي الاتحاد بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية بشكل مميز، وذلك عبر إنتاج فيديو بمشاركة نجوم الفريق، الذين يظهرون فيه وهم يرتدون الزي السعودي، وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما.
وبث نادي الاتحاد فيديو الاحتفال عبر حسابه على منصة إكس مُعلقًا: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز، ونعتز بحاضر زاهر، ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارًا".
وظهر في الفيديو نجوم الاتحاد بالزي السعودي، وأبرزهم الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، إضافة إلى الحارس عبدالله المعيوف.