دور ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يُكمل جاهزيته لمواجهة فلسطين

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، وتحديدًا عند الساعة 8:30 مساءً، على ملعب لوسيل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وبلغ "الأخضر" هذه المرحلة من البطولة بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، من انتصارين على عمان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وأمام جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالخسارة بهدف دون رد أمام نظيره المغربي.
ويطمح "الأخضر" بقيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينارد إلى تجاوز عقبة المنتخب الفلسطيني والمضي قدمًا نحو بلوغ الدور نصف النهائي، من أجل الاقتراب أكثر من المنافسة على اللقب.
من جانبه، تأهل منتخب فلسطين إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، عقب تصدره المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد فوزه في لقاء الافتتاح على المنتخب القطري المستضيف بهدف نظيف، والتعادل الإيجابي مع نظيره التونسي بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية، ثم التعادل السلبي أمام المنتخب السوري في الجولة الثالثة والأخيرة.
المغرب – سوريا
وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخب المغربي نظيره السوري، عند الساعة 5:30 من مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025™.