دور ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يُكمل جاهزيته لمواجهة فلسطين

وبلغ "الأخضر" هذه المرحلة من البطولة بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، من انتصارين على عمان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وأمام جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالخسارة بهدف دون رد أمام نظيره المغربي.