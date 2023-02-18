بحصص تدريبية.. لاعبات الأهلي لكرة القدم يشاركن في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

شاركت مجموعة من لاعبات فريق كرة القدم النسائي بنادي الأهلي، في حصص تدريبية برياضة القولف، على هامش بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي انطلقت نسختها الرابعة رسميًّا أمس الخميس تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتستمر حتى 19 فبراير 2023.
وقام مجموعة من مدربي "قولف السعودية"، بتقديم الحصص التدريبية للاعبات نادي الأهلي، بالإضافة إلى المعلومات العامة عن اللعبة والنصائح والإرشادات الخاصة بالمبتدئين وكل من يرغب في ممارستها. كما قامت سيدات الأهلي بمشاهدة نخبة لاعبات القولف من مختلف أنحاء العالم أثناء مشاركتهن في منافسات اليوم الثاني من البطولة. واختُتمت الزيارة بجولة حول مرافق البطولة وزيارة لمنطقة الجماهير؛ حيث قامت مجموعة من اللاعبات بالمشاركة في بعض الأنشطة والفعاليات المقامة داخل المنطقة.
وقالت لاعبة خط الوسط "بهية طلعت عيد": "سعدتُ بزيارتي مع زميلاتي في الفريق لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، كانت التجربة جميلة جدًّا في ملعب ونادي رويال غرينز، فالمكان رائع ومجهّز بشكل مميز. واستمتعنا بمشاهدة لاعبات القولف من مختلف الجنسيات، وأنصح الجميع بالقدوم إلى هنا وخوض التجربة والتعرف على رياضة القولف بشكل أكبر".
وقالت زميلتها ملوك هوساوي مهاجمة الفريق: "من الرائع مشاهدة مثل هذه البطولات التي تعكس حجم الدعم والتمكين الذي نحظى به كسعوديات في القطاع الرياضي. كرة القدم هي هوايتي الرئيسية، ولكن أعجبتني رياضة القولف ويمكنها أن تكون إحدى الرياضات الأخرى التي أمارسها. الفروقات بينها وبين كرة القدم واضحة؛ ولكنها رياضة ممتعة وتستحق التجربة".
وتُعد استضافة الأحداث العالمية إحدى أبرز ركائز استراتيجية القولف في المملكة، وتهدف إلى حث الجيل القادم على ممارسة الرياضة ووضع المملكة في صدارة مشهد القولف عالميًّا. كما تركز استراتيجية قولف السعودية على تمكين المرأة ومشاركتها في اللعبة؛ حيث تم تقديم "مبادرة نادي السيدات أولًا" لدعم السيدات والفتيات الراغبات لدخول عالم رياضة القولف وتعلّم أساسياتها، بالإضافة إلى العديد من برامج المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف نشر وتطوير رياضة القولف محليًّا ودوليًّا.
الجدير بالذكر أن منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، تشهد مشاركة 120 لاعبة من أفضل الأسماء العالمية في قولف السيدات، مثل: النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًّا، والتايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة عالميًّا، والأمريكية "ليكسي تومبسون" المصنفة السابعة عالميًّا، للمنافسة على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.