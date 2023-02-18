بحصص تدريبية.. لاعبات الأهلي لكرة القدم يشاركن في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وتُعد استضافة الأحداث العالمية إحدى أبرز ركائز استراتيجية القولف في المملكة، وتهدف إلى حث الجيل القادم على ممارسة الرياضة ووضع المملكة في صدارة مشهد القولف عالميًّا. كما تركز استراتيجية قولف السعودية على تمكين المرأة ومشاركتها في اللعبة؛ حيث تم تقديم "مبادرة نادي السيدات أولًا" لدعم السيدات والفتيات الراغبات لدخول عالم رياضة القولف وتعلّم أساسياتها، بالإضافة إلى العديد من برامج المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف نشر وتطوير رياضة القولف محليًّا ودوليًّا.