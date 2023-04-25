تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يفتتح معسكر جدة.. و"الحربي" يستدعي 26 لاعبًا

واستدعى المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي 26 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، يوسف الطحان، فهد فلاتة، مهند الحارثي، سعد المطيري، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، قاسم سلطان، عمار اليهيبي، فارس يوسف، محمد السحيحي، أنور شراحيلي، بدر البيشي، محمد المولد، نواف البشري، طلال حاجي.