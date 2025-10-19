الاتحاد يوضح تفاصيل إصابات بنزيما وبيرجوين وفقيهي قبل مواجهة الشرطة العراقي

أعلن نادي الاتحاد عن التقرير الطبي الخاص بثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة الشرطة العراقي غدًا الاثنين على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026.