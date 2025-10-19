الاتحاد يوضح تفاصيل إصابات بنزيما وبيرجوين وفقيهي قبل مواجهة الشرطة العراقي

أعلن نادي الاتحاد عن التقرير الطبي الخاص بثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة الشرطة العراقي غدًا الاثنين على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026.
وأوضح النادي في بيانه أن قائد الفريق كريم بنزيما تعرض لكدمة في الساق اليمنى، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.
كما أشار البيان إلى أن اللاعب الهولندي ستيفن بيرجوين يعاني من وعكة صحية، ويتلقى حاليًا الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي في النادي.
وفيما يخص اللاعب معاذ فقيهي، أوضحت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر مصحوب بإصابة في الأربطة، وقد بدأ بالفعل برنامجه التأهيلي في القسم الطبي بالنادي.
ويستعد الاتحاد لمواجهة قوية أمام الشرطة العراقي، سعيًا لتعزيز حظوظه في التأهل ضمن منافسات البطولة القارية.