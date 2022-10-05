السعودي نبيل هوساوي يحقق برونزية العالم للأساتذة.. في المصارعة الحرة 100 كيلو

وكان هوساوي قد واجه في مشواره في البطولة لاعب الهند منتصراً بالكتف في دور الـ16، ثم الفوز على لاعب أمريكا 14 - 4، ليواجه لاعب سلوفاكيا في نصف النهائي قبل أن يخسر أمامه ليواجه لاعب قيرقيزستان على الميدالية البرونزية التي استطاع تحقيقها ببلغاريا في أول مشاركة للمصارعة السعودية في بطولات العالم للأساتذة.