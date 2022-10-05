رياضة

السعودي نبيل هوساوي يحقق برونزية العالم للأساتذة.. في المصارعة الحرة 100 كيلو

نبيل هوساوي لاعب المنتخب السعودي للمصارعة يحقق الميدالية البرونزية
نبيل هوساوي لاعب المنتخب السعودي للمصارعة يحقق الميدالية البرونزية
سبق
سبق

أحرز لاعب المنتخب السعودي للمصارعة نبيل هوساوي الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة للمصارعة الحرة وزن 100 كيلو جرام بعد فوزه في مباراة الميدالية البرونزية على منافسه القيرقيزستاني بالتفوق الفني عدم التكافؤ بنتيجة 14 - صفر.

وكان هوساوي قد واجه في مشواره في البطولة لاعب الهند منتصراً بالكتف في دور الـ16، ثم الفوز على لاعب أمريكا 14 - 4، ليواجه لاعب سلوفاكيا في نصف النهائي قبل أن يخسر أمامه ليواجه لاعب قيرقيزستان على الميدالية البرونزية التي استطاع تحقيقها ببلغاريا في أول مشاركة للمصارعة السعودية في بطولات العالم للأساتذة.

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