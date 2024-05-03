السعودية دنيا أبو طالب تتوَّج بجائزة أفضل إنجاز عربي في التايكوندو

توَّج وزير الشباب والرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحي؛ لاعبة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو دنيا أبو طالب؛ بجائزة أفضل إنجاز عربي، بعد تفوقها الاستثنائي؛ كأول لاعبه سعودية تتأهل لأولمبياد (باريس 2024) بشكلٍ مباشر.
جاء ذلك خلال حفل تتويج "نيوز" لنجوم ورموز الرياضية العربية بنسخته الرابعة على التوالي، ونال الاتحاد السعودي للتايكوندو جائزة أفضل اتحاد عربي، عطفاً على المكتسبات التي حققها على الصعيدين المحلي والخارجي، وكان آخرها تأهل البطلة العالمية دنيا أبو طالب؛ لأولمبياد باريس.
وتسلَّم الجائزة محمد الشهري؛ المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للتايكوندو.
وأُقيمت الفعاليات بقاعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهد تكريم (40) بطلاً وبطلة من: مصر والسعودية والإمارات وتونس والأردن والجزائر وقطر والمغرب، إلى جانب رجال الأعمال من مختلف الدول العربية.
وتمّ تقديم هدية لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ نظير الجهود التي يقدّمها للرياضة في جميع المجالات والأصعدة.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري؛ عن سعادته بحصول الاتحاد السعودي واللاعبة دنيا أبو طالب؛ على هذا المنجز الذي يصب في منجزات الرياضة السعودية.
وذكر أن التكريم في مثل هذا المحفل الذي يحتضن نخبة نجوم العرب تأكيدٌ على علو الرياضة السعودية وحضورها الدائم في جميع المناسبات.
وقدّم العميد شداد؛ شكره لوزير الرياضة المصرية، وجميع العاملين، لإبراز هذه التظاهرة، والأبطال الذين نفتخر بهم.