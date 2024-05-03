السعودية دنيا أبو طالب تتوَّج بجائزة أفضل إنجاز عربي في التايكوندو

جاء ذلك خلال حفل تتويج "نيوز" لنجوم ورموز الرياضية العربية بنسخته الرابعة على التوالي، ونال الاتحاد السعودي للتايكوندو جائزة أفضل اتحاد عربي، عطفاً على المكتسبات التي حققها على الصعيدين المحلي والخارجي، وكان آخرها تأهل البطلة العالمية دنيا أبو طالب؛ لأولمبياد باريس.