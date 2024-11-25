نخبة آسيا: بلدغتي توني.. الأهلي يطمس "العين"

واصل فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، انتصاراته في البطولة الآسيوية، محققاً فوزه الخامس على التوالي، بتغلبه خارج ملعبه على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن الخمسة من منافسي مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.