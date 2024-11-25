نخبة آسيا: بلدغتي توني.. الأهلي يطمس "العين"

واصل فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، انتصاراته في البطولة الآسيوية، محققاً فوزه الخامس على التوالي، بتغلبه خارج ملعبه على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن الخمسة من منافسي مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
كان التكافؤ العنوان الأبرز لانطلاقة شوط اللقاء الأول بين الفريقين، فالعين صاحب الضيافة أراد إحياء آماله بالتأهل عبر النهج الهجومي الذي بدأ به المواجهة من خلال الامتداد المبكر نحو المواقع الأمامية.
في المقابل واجه الأهلي البداية المتوقعة للفريق المضيف بانضباط تكتيكي مميز، حيث قاد فرانك كيسيه ذلك حينما تميز بدور المحور ومن حوله ألكساندر ورياض محرز، في حين تولى الثلاثي الهجومي فراس البريكان وفيرمينيو وغابري فيغا مهمة إزعاج دفاعات العين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وبدأ الأهلي الشوط الثاني باندفاع هجومي، وتحصل في الدقيقة 70 على الهدف الأول، حينما أرسل النجم الجزائري رياض محرز كرة عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم الإنجليزي آيفان توني ليسدده برأسه جميلة داخل شباك خالد عيسى.
ولم يكد يستفيق فريق العين من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه الثاني بعد 5 دقائق فقط بصورة مكررة عن الهدف الأول، وذلك حينما أرسل رياض محرز كرة طولية إلى منطقة العمليات تابعها توني بقدمه في الشباك، مستغلاً سوء تمركز من المدافعين.
ولم يبق فريق العين مكتوف الأيدي، بل رد بقوة، من خلال تقليص الفارق عبر تصويبة البديل الباراغواياني كاكو التي ارتطمت بالعارضة، لتتابع طريقها نحو شباك الحارس إدوارد مندي، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكن هذا الهدف لم يكن كفيلاً بإعادة المباراة إلى بدايتها، لتنتهي بفوز ثمين للأهلي.
بهذه النتيجة ارتقى الأهلي إلى صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما بقي العين في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.