بعد فشل صفقة "صلاح".. لاعب آخر بالدوري الإنجليزي حاول الاتحاد ضمه في اللحظات الأخيرة

بعد فشل التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح كشفت صحيفة "التلغراف" عن أن إدارة الاتحاد حاولت التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون، في آخر أيام الميركاتو الصيفي.
ووفقًا للصحيفة فإن مسؤولي النادي السعودي حاولوا التعاقد مع لاعب توتنهام هوتسبير، كبديل لصلاح بعد رفض عرضه البالغ 150 مليون جنيه إسترليني.
وأفادت الصحيفة بأن مهاجم توتنهام كان موضع اهتمام متأخر من الاتحاد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، ولكن بعد محادثات عبر وكلاء اللاعب، انتهى الوقت المسموح به للمفاوضات.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.