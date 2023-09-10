بعد فشل صفقة "صلاح".. لاعب آخر بالدوري الإنجليزي حاول الاتحاد ضمه في اللحظات الأخيرة

وأفادت الصحيفة بأن مهاجم توتنهام كان موضع اهتمام متأخر من الاتحاد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، ولكن بعد محادثات عبر وكلاء اللاعب، انتهى الوقت المسموح به للمفاوضات.