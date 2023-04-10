بمشاركة 12 منتخبًا.. الاتحاد العربي يُنظم بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

يُنظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في نسختها الرابعة، التي تأتي ضمن مسابقاته لموسم 2023، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتشارك في منافسات البطولة منتخبات: السعودية، ومصر، والمغرب، والإمارات، والكويت، وعمان، ولبنان، وفلسطين، وموريتانيا، والسودان، وليبيا، وجزر القمر.
وفي جانب آخر، ستُجرى قرعة البطولة في 16 أبريل الحالي في العاصمة السعودية الرياض، ومن ثم سيتم إصدار جدول مباريات خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفًا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجددًا في جمهورية مصر العربية، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.